Чартеры полетят из Москвы в Таиланд с 29 октября

17 сен. 6:28

Российский туроператор Pegas Touristik запускает прямые чартеры из Москвы в Таиланд с 29 октября, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"У туроператора Pegas Touristik стартовала продажа туров на собственных прямых чартерных рейсах на остров Пхукет (Таиланд) из Москвы. Полетная программа базируется на прямых рейсах авиакомпании Pegas Fly, стартует с 29 октября и запланирована до конца марта", - говорится в сообщении.

Пока планируется выполнять по четыре рейса в неделю, полеты будут выполняться на Boeing B 777-200 из Шереметьево.

Туроператор предлагает путевки в Таиланд продолжительностью от 1 до 30 ночей. Неделя в отеле три звезды с завтраками на одного обойдется минимум в 96,6 тыс рублей, в отеле пять звезд - в 102,3 тыс рублей.