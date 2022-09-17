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Российскому полузащитнику предложили выступать за сборную Армении

Российскому полузащитнику предложили выступать за сборную Армении

Полузащитник российского футбольного клуба "Крыльев Советов" Александр Коваленко получил предложение выступать за сборную Армении. Об этом заявил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

Он подчеркнул, что интерес к 19-летнему хавбеку со стороны Федерации футбола Армении (ФФА) возник полгода назад.

"Когда к нему появился интерес со стороны армянской федерации футбола, я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение. И вот теперь ему этот выбор надо делать", – цитирует наставника Чемпионат.com.

Ранее тренерский штаб сборной России включил Коваленко в список игроков, которые отправятся на сентябрьские сборы национальной команды.

Напомним, Александр Коваленко родился и вырос в России. По словам футболиста, его отец наполовину украинец, наполовину армянин, а мама – армянка.

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