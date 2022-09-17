Российскому полузащитнику предложили выступать за сборную Армении

17 сен. 2:32

Полузащитник российского футбольного клуба "Крыльев Советов" Александр Коваленко получил предложение выступать за сборную Армении. Об этом заявил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

Он подчеркнул, что интерес к 19-летнему хавбеку со стороны Федерации футбола Армении (ФФА) возник полгода назад.

"Когда к нему появился интерес со стороны армянской федерации футбола, я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение. И вот теперь ему этот выбор надо делать", – цитирует наставника Чемпионат.com.

Ранее тренерский штаб сборной России включил Коваленко в список игроков, которые отправятся на сентябрьские сборы национальной команды.

Напомним, Александр Коваленко родился и вырос в России. По словам футболиста, его отец наполовину украинец, наполовину армянин, а мама – армянка.