На климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе Египет окажется в щекотливом положении

Египет намерен от имени африканских стран включить проблему нехватки водных ресурсов в число основных тем Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая пройдет в Шарм-эль-Шейхе в ноябре. Этот шаг будет сделан в рамках политики Египта по адаптации и уменьшению негативного воздействия изменения климата на водные ресурсы, особенно на воды Нила, пишет Al-Monitor.

"Египет ставит вопрос водных ресурсов во главу климатической повестки, чтобы выработать рекомендации, которые ускорили бы принятие мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата и обеспечили бы необходимые средства для выполнения этих проектов", - сказал министр водных ресурсов и ирригации Египта Хани Сувейлам на форуме "Окружающая среда и развитие 2022: дорога в Шарм-эль-Шейх", который прошел 11 сентября в Каире в рамках подготовки к COP27.

"Мир охватывают экстремальные климатические явления, негативно влияющие на мировой сектор водных ресурсов, в том числе засухи в Европе и Китае, заморозки в Бразилии и наводнения в Саудовской Аравии", - добавил Сувейлам. Проблема нехватки воды актуальна для более 40% мирового населения и она будет обостряться.

Выступая на том же форуме, представитель ООН по вопросам изменения климата в Египте Махмуд Мохиэльдин представил видение Египта в отношении COP27. Каир уже реализовал несколько проектов по адаптации к дефициту воды. Это такие проекты по очистке и рециркуляции воды, как водоочистные сооружения Бахр эль-Бакр, которые используются для орошения большие сельскохозяйственных угодий на севере и в центре Синайского полуострова, а также водоочистные сооружения Аль-Махсама к востоку от Суэцкого канала. Начато несколько проектов по опреснению морской воды для снабжения прибрежных городов водой, в том числе завод в Эль-Аламейне.

Эксперт по вопросам окружающей среды и устойчивого развития Имад Адли рассказал Al-Monitor о том, какую выгоду принесет Египту включение вопроса водных ресурсов в климатическую повестку: "COP27 станет первым мероприятием, на котором вопрос водных ресурсов будет включен в качестве отдельного направления борьбы с изменением климата, поскольку изменение климата несет прямые последствия для водного сектора, в том числе засухи, наводнения и повышение уровня моря".

Он добавил, что Египет также намерен работать над продвижением инвестиционных проектов в водном секторе, особенно в странах, расположенных в бассейне реки Нил. "Как принимающая страна Египет окажется в щекотливом положении. Ему будет сложно навязывать свою позицию и проводить конкретную политику, поскольку для того, чтобы быть принимающей стороной, необходимо занимать нейтральную позицию и приносить максимальную пользу африканским странам", - отметил Адли.

По его словам, "вопрос проблемы водных ресурсов, который, как ожидается, будет поднят на COP27, будет включать основные пункты, касающиеся интегрированного управления водными ресурсами, справедливого распределения и устойчивого использования воды. Это будет отвечать интересам позиций стран, расположенных ниже по течению, поскольку это поможет им сохранить свою долю воды в рамках устойчивого и неправомерного потребления странами, расположенными выше по течению".

"Египет не может использовать COP27 для публикации официальных заявлений, подтверждающих его права на воды Нила, но в ходе конференции могут осуществляться дипломатические шаги через гражданское общество, а также региональные и международные организации, работающие в сфере водных ресурсов, чтобы подчеркнуть основные принципы пользования международными реками, особенно устойчивость, справедливое распределение и права всех сторон без принятия односторонних мер, - считает Адли. - Хотя это хорошо известные концепции, когда дело доходит до вод реки Нил, есть сторона, которая не признает права других". Это Эфиопия.

На днях МИД Эфиопии провел конференцию высокого уровня по вопросам справедливого и разумного использования водных ресурсов реки Нил с участием официальных лиц и экспертов из стран бассейна реки Нил. Участники конференции обсудили важность ускорения реализации правового и институционального рамочного соглашения о разделе водных ресурсов Нила - "Соглашения Энтеббе". Египет и Судан отвергли соглашение, подписанное в 2010 году, заявив, что оно не признает их исторические права на воды Нила и способствует перераспределению воды между странами бассейна Нила без их согласия.

Министерство водных ресурсов и ирригации Египта готовится к неделе воды в Каире, которая пройдет в октябре под названием "Вода в основе действий по борьбе с изменением климата". В течение этой недели будет обсуждаться ряд рекомендаций по формулированию водной инициативы, которая, как ожидается, будет принята на COP27.

Директор Египетского водного партнерства Халед Абу Зейд сообщил о "существовании серьезных проблем, связанных с совместным управлением водными ресурсами Нила, особенно в свете значительного воздействия изменения климата. От засухи страдают такие страны, как Сомали и Эфиопия, что воздействует и на Нил". "Египет считает, что изменение климата представляет большую опасность для его водных ресурсов, тем более что основной источник пресной воды поступает из-за пределов, поскольку эта страна располагается ниже остальных по течению Нила. Вот почему важно изучить влияние климатических изменений и влияние создания в верховьях Нила объекта, удерживающего воду во время засухи", - добавил Абу Зейд. Он пояснил, что страны, расположенные выше по течению, вряд ли будут продвигать принцип справедливого и равноправного использования вод Нила.

Усилия, предпринятые в Египте на официальном и неформальном уровнях организациями, занимающимися вопросами управления водными ресурсами, в сотрудничестве с региональными и международными организациями остаются показателем возможности формулирования международных позиций, способствующих поиску решений по защите водных ресурсов от потенциальных последствий изменения климата, особенно когда речь идет о трансграничных реках.