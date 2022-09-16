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Максимальное пособие по безработице в России в 2023 году может остаться на уровне 12 792 рубля

Максимальное пособие по безработице в России в 2023 году может остаться на уровне 12 792 рубля

Министерство труда России предлагает сохранить размеры максимального и минимального пособий по безработице на следующий год на уровне нынешнего - 12 792 рубля и 1,5 тыс рублей соответственно, рассказали в пресс-службе ведомства со ссылкой на проект документа.

"Соответствующий проект постановления размещен на общественное обсуждение", - цитирует сообщение ТАСС.

В министерстве добавили, что условия предоставления пособия также менять не планируется: сразу после регистрации безработный в первые три месяца будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 тыс рублей. Минимальное пособие будет, как и ранее, выплачиваться на протяжении трех месяцев.

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