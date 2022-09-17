Турецкий автомобиль испытывают на Огненной Земле

Первый автомобиль турецкого производства был доставлен в Аргентину для проведения зимних испытаний за месяц до начала его массового выпуска. Как отмечает турецкая "Сабах", автомобиль разработан консорциумом Türkiye’s Automobile Joint Venture Group (Togg). На самолете Turkish Cargo автомобиль доставили на Огненную Землю - самую южную аргентинскую провинцию - для испытаний в экстремальных погодных условиях. Это будет последнее из многочисленных испытаний автомобиля на безопасность на дороге, а также запас аккумуляторной батареи, которые проводятся в аккредитованных испытательных центрах в разных частях мира.

"Мы рады успешной работе смарт-устройства Togg, одного из самых амбициозных проектов Турции, продемонстрированного на международных испытаниях, - сказал председатель правления Turkish Airlines Ахмет Болат. - Выполняя свою роль в качестве национального перевозчика, который летает в большее количество стран в сравнении с любым другим авиаперевозчиком в мире, мы гордимся тем, что поставляем турецкий автомобиль и экспортируем технологии нашей страны по всему миру".

Turkish Airlines помогли Togg дебютировать на международной арене, отправив в январе автомобиль в Лас-Вегас на выставку Consumer Electronics Show (CES), одну из крупнейших в мире выставок технологий и гаджетов. Консорциум продемонстрировал "Переходную концепцию смарт-устройства", полностью электрический концептуальный автомобиль в стиле фастбэк.

"С первого дня работы мы действовали по принципу выбора наших деловых партнеров среди лучших в нашей стране и мире", - сказал Гюркан Каракаш, генеральный директор Togg. Каракаш сказал, что после "Переходной концепции смарт-устройства" они предприняли еще одно серьезное сотрудничество, доставив смарт-устройство Togg в аккредитованный испытательный центр в городе Ушуайя, в Аргентине, расположенный на архипелаге Огненная Земля и в непосредственной близости к Южному полюсу.

"Наши испытания продолжаются в различных аккредитованных испытательных центрах, которые являются ведущими в мире. Мы предпринимаем твердые шаги для достижения нашей цели - запустить автомобиль в обещанный срок. Мы держим свое слово и работаем при любых погодных и географических условиях", - сказал Каракаш.

Togg должен начать массовое производство своего полностью электрического внедорожника в октябре. Внедорожник C-сегмента появится на рынке в первом квартале 2023 года и станет первым электрическим автомобилем, произведенным в континентальной Европе нетрадиционным производителем.

Togg был запущен 25 июня 2018 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в декабре 2019 года представил прототипы внедорожника и седана. Оба автомобиля были полностью электрическими и из C-сегмента. К 2030 году бренд планирует произвести 1 миллион автомобилей в пяти различных сегментах.

До 2030 года Togg будет производить пять различных моделей, а именно внедорожник, седан, хэтчбек С-класса, внедорожник B-класса и минивэн B-класса. За массовым производством внедорожника последует производство седана.

Строительство инженерных, проектных и производственных объектов Togg началось в середине 2020 года. Объект, построенный на площади 1,2 миллиона квадратных метров в районе Гемлик на северо-западе провинции Бурса, планируется завершить в ближайшее время.

Togg выбрал компанию Farasis, занимающуюся передовыми технологиями литий-ионных аккумуляторов, в качестве своего делового партнера по аккумулятору. Турецкий автомобиль может достичь 80% заряда менее чем за 30 минут с быстрой зарядкой. Он будет иметь запас хода от 300 до 500 километров.