Производить стекловолокно могут начать в Дагестане в следующем году

16 сен. 21:57

Завод стекловолокна предполагается запустить в Дагестане в будущем году, рассказал вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ранее сегодня он принял участие в открытии нового производства стеклянных шаров для изготовления стекловолокна "Каспий гласс". Первый в России завод заработал на территории предприятия "Дагестан стекло тара" в Дагестанских огнях.

"Мы сегодня договорились с коллегами о том, что они проходят экспертный совет федерального Фонда развития промышленности и рассматривается проект по так называемому одноступенчатому процессу, то есть производство стеклянных шаров от стекольной массы до непосредственно волокна", - цитирует вице-премьера ТАСС.

По его словам, в проект будет вложено около 3 млрд рублей, из них порядка 2 млрд будут получены за счет льготного займа из Фонда развития промышленности.

Мантуров подчеркнул, что в результате запуска предприятия будут оптимизированы существующие технологические процессы и затраты на создание стекловолокна.