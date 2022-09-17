Саудовские музыканты напишут кофейную симфонию

Министерство культуры Саудовской Аравии объявило о проведении конкурса под названием Maazoufat Al-Qahwa Al-Saoudiyya (Саудовская кофейная симфония) в рамках мероприятий, посвященных Году саудовского кофе.

По данным Arab News, эта инициатива станет частью программы "Качество жизни", реализуемой в рамках проекта "Видение: 2030". С помощью "Качества жизни" Министерство культуры хочет разрекламировать культурную ценность саудовского кофе и его тесную связь с обычаями и традициями Королевства.

Конкурс направлен на то, чтобы мотивировать композиторов сочинять музыкальные произведения, в которых звуки арабских инструментов смешиваются со звуками саудовского кофейного оборудования. Денежные призы составляют 40 тыс. долларов (150 тыс. саудовских риалов).

Отбор заявок продолжится до 30 ноября. Победители будут объявлены 29 декабря. Обладатель первого места получит 100000 саудовских риалов, а обладатель второго приза - 50000 саудовских риалов.

Идея проведения конкурса родилась из технологии приготовления кофе в Саудовской Аравии, которая состоит из обжарки, переворачивания, измельчения и растирания кофейных зерен, после чего можно разлить кофе по чашкам, следуя определенному ритму, который говорит о глубине саудовской культуры и ее музыки.