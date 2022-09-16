До конца года транспорт Кисловодска перейдет на безналичную оплату проезда

16 сен. 22:29

Курортный Кисловодск станет первым на Ставрополье городом, который уже до конца года переведет весь общественный транспорт на безналичную оплату проезда, - сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Для удобства жителей и гостей Кисловодска было принято решение до конца года 100% общественного транспорта перевести на безналичную оплату проезда. Мы планируем первыми в Ставропольском крае достигнуть этого показателя. Решение поддержали все перевозчики. В подвижном составе городского транспорта 118 автобусов и маршруток", - рассказал Моисеев, добавив, что на безналичную оплату проезда в гороже уже перешли более 70% маршруток и автобусов, передает ТАСС.

Все городские маршруты общественного транспорта уже зарегистрированы в системе "Яндекс.Карты", а Кисловодск стал лидером региона по этому направлению, - добавил Моисеев.