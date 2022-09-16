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До конца года транспорт Кисловодска перейдет на безналичную оплату проезда

До конца года транспорт Кисловодска перейдет на безналичную оплату проезда

Курортный Кисловодск станет первым на Ставрополье городом, который уже до конца года переведет весь общественный транспорт на безналичную оплату проезда, - сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Для удобства жителей и гостей Кисловодска было принято решение до конца года 100% общественного транспорта перевести на безналичную оплату проезда. Мы планируем первыми в Ставропольском крае достигнуть этого показателя. Решение поддержали все перевозчики. В подвижном составе городского транспорта 118 автобусов и маршруток", - рассказал Моисеев, добавив, что на безналичную оплату проезда в гороже уже перешли более 70% маршруток и автобусов, передает ТАСС.

Все городские маршруты общественного транспорта уже зарегистрированы в системе "Яндекс.Карты", а Кисловодск стал лидером региона по этому направлению, - добавил Моисеев. 

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