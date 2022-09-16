За два года во Владикавказе построят современный физкультурный комплекс

16 сен. 22:14

Всего за два года во Владикавказе будет построен новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором смогут бесплатно заниматься дети-сироты, пенсионеры, профессиональные спортсмены и ветераны спорта, - сообщил министр физической культуры и спорта Республики Северная Осетия - Алания Сослан Кочиев.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс во Владикавказе будет состоять из двух блоков - фитнес-центра, в котором будет тренажерный зал, зал для групповых занятий, единоборств, детский фитнес. Второй блок - термальный комплекс, в который войдут два бассейна и комплекс СПА-услуг", - сказал Кочиев, добавив: строительство комплекса должно завершиться в 2025 году, передает ТАСС.

На строительство объекта будет затрачено более 700 млн рублей, большую часть которых вложит концессионер, 43% финансирования будет предоставлено из федерального бюджета, еще 6% - от региона.