Гимнастки из Азербайджана вышли в финал чемпионата мира в Болгарии

16 сен. 21:39

Азербайджанские гимнастки, выступающие в группе, вышли в финал 39-го чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария) по итогам упражнений с тремя лентами и двумя мячами.

В составе команды выступали Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан и Зейнаб Гумматова.

В третий день чемпионата состоялись квалификационные соревнования у групп. За упражнения с тремя лентами и двумя мячами азербайджанские спортсменки получили 29.250 балла, заняв четвертое место в квалификации и выйдя в финал.

За композицию с пятью обручами грации из Азербайджана набрали 30.000 балла. Их результат в многоборье составил 59.250 балла - это 9 строчка.

Напомним, что 14-18 сентября София принимает чемпионат мира по художественной гимнастике. От Азербайджана в индивидуальной программе выступают Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, в групповых упражнениях - Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

В первые два дня чемпионата Зохра Агамирова выступила в финале упражнения с обручем, где заняла шестое место, и в финале программы с лентой, выйдя на пятую строчку. Гимнастке предстоит выступить в финале многоборья.