Мурат Кумпилов и Вениамин Кондратьев обсудили укрепление сотрудничества

16 сен. 21:49

В Майкопе сегодня прошло совместное совещание главы Адыгеи Мурата Кумпилова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, посвященное сотрудничеству Адыгеи и Кубани в экономике, культуре, здравоохранении, образовании, социальной и других сферах.

"Кубань – наш важнейший партнер в торгово-экономической и гуманитарной сферах. У нас много точек соприкосновения, совместных проектов. В каждой сфере, в которой наши регионы сегодня сотрудничают, достигнуты хорошие результаты, и это нужно поддерживать. У нас есть общее понимание, что край и республика должны развиваться в тесном взаимодействии. Это идет на пользу людям и полностью отвечает государственным интересам: межрегиональное сотрудничество – эффективный инструмент для решения общенациональных задач", – отметил в ходе совещания Мурат Кумпилов, передает "АиФ-Юг".

Вениамин Кондратьев поздравил Мурата Кумпилова с переизбранием на пост главы Адыгеи, отметив, что за минувшие 5 лет республика достигла серьезных результатов.

"Вы опытный управленец, который всегда действует в интересах земляков. Даже в самые непростые времена ваша республика, как и Краснодарский край, всегда остается самобытной, с ярким культурным наследием и богатыми традициями. Это те незримые нити, что связывают воедино Кубань и Адыгею", – сказал губернатор Кубани, подчеркнув, что Краснодарский край и Адыгея существуют в едином экономическом и социально-культурном пространстве, и успехи каждого из регионов помогают развитию соседнего.