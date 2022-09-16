СМИ: АЭС "Аккую" снова будет строить турецкая компания

16 сен. 21:36

Турецкая компания IC Ictas, с которой проектная компания "Аккую Нуклеар" ранее аннулировала договор на строительство АЭС "Аккую", вновь получила контракт, - пишет агентство Reuters.

"Турецкий подрядчик IC Ictas вернул сделку на строительство АЭС на $20 млрд в АЭС "Аккую" на юге Турции", - говорится в сообщении агентства, передает РИА Новости.

До недавнего времени основным подрядчиком сооружения АЭС "Аккую" выступала основанная в мае 2019 года компания Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi - совместное российско-турецкое предприятие российского АО "Концерн Титан-2" и турецкой строительной компании IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. Однако во время исполнения EPC-контракта IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. допускала многочисленные нарушения, которые влияли на качество и сроки выполнения работ. В сложившихся условиях руководством проекта было принято решение о прекращении действия контракта с компанией.

После выхода ее из состава участников проекта "Аккую Нуклеар" заключила контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM).