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Кыргызстан сообщил об обстреле со стороны Таджикистана

Кыргызстан сообщил об обстреле со стороны Таджикистана

Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана сообщает об обстреле таджикскими военнослужащими пограничной заставы "Тамдык" и в целом киргизских позиций.

По данным ведомства, обстрел погранзаставы начался в 22:20 (19:20 мск).

"На территории Таджикистана фиксируется переброска дополнительных сил и средств, тяжелой и автомобильной техники к границам Киргизии", - цитирует сообщение "Интерфакс".

В Погранслужбе Кыргызстана уточнили, что таджикская сторона продолжается обстреливать киргизские позиции, а на ряде участков ведутся интенсивные бои, при этом личный состав Погранслужбы в Баткенской области продолжает отражать атаки противника.

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