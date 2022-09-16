Кыргызстан сообщил об обстреле со стороны Таджикистана

16 сен. 21:18

Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана сообщает об обстреле таджикскими военнослужащими пограничной заставы "Тамдык" и в целом киргизских позиций.

По данным ведомства, обстрел погранзаставы начался в 22:20 (19:20 мск).

"На территории Таджикистана фиксируется переброска дополнительных сил и средств, тяжелой и автомобильной техники к границам Киргизии", - цитирует сообщение "Интерфакс".

В Погранслужбе Кыргызстана уточнили, что таджикская сторона продолжается обстреливать киргизские позиции, а на ряде участков ведутся интенсивные бои, при этом личный состав Погранслужбы в Баткенской области продолжает отражать атаки противника.