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"Грузинская мечта": опросы показывают отсутствие перспектив у оппозиции

&quot;Грузинская мечта&quot;: опросы показывают отсутствие перспектив у оппозиции

Все социологические опросы в Грузии демонстрируют, что у оппозиции нет перспективы, такое мнение выразил лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Гия Вольский.

Сегодня было опубликовано исследование одной из международных организаций, из которого следует, что большинство опрошенных уверены, что все партии, представленные в парламенте и муниципалитетах, не действуют в интересах страны. Однако респонденты выразили больше доверия к правящей силе, чем к оппозиции.

"Мы также проводим исследования. Оппозиция также проводит исследования, и с помощью этих исследований убеждается в бесперспективности своей политики на политической арене. Исходя из этого, их путь - революция", - цитирует Вольского Sputnik Грузия.

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