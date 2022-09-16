"Грузинская мечта": опросы показывают отсутствие перспектив у оппозиции

16 сен. 20:59

Все социологические опросы в Грузии демонстрируют, что у оппозиции нет перспективы, такое мнение выразил лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Гия Вольский.

Сегодня было опубликовано исследование одной из международных организаций, из которого следует, что большинство опрошенных уверены, что все партии, представленные в парламенте и муниципалитетах, не действуют в интересах страны. Однако респонденты выразили больше доверия к правящей силе, чем к оппозиции.

"Мы также проводим исследования. Оппозиция также проводит исследования, и с помощью этих исследований убеждается в бесперспективности своей политики на политической арене. Исходя из этого, их путь - революция", - цитирует Вольского Sputnik Грузия.