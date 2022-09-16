В Ставрополе стартовал фестиваль работающей молодежи

16 сен. 20:52

Сегодня вечером в Ставрополе открылся Всероссийский творческий фестиваль работающей молодежи "На высоте", он начался с праздничного шествия участников от Крепостной горы к площади Ленина.

В фестивале примут участие представители 61 российского региона - всего около 2 тыс молодых людей. Для них в течение ближайших дней будут работать два фестивальных городка - на Александровской площади и Крепостной горе в Ставрополе, - передает "Интерфакс".

Фестивальный городок на Крепостной горе посвящен спорту, а на Александровской площади занятиям по душе. Также в городках состоятся выступления артистов, интеллектуальные игры и другие встречи.

Конкурсная программа будет представлена по семи направлениям, в том числе музыкальном, танцевальном, театральном. Конкурсные просмотры продлятся два дня. Результат своих выступлений участники узнают на торжественной церемонии награждения победителей в день закрытия фестиваля, 19 сентября.