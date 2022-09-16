Музеи ДНР и ЛНР включили в проект "Музейные маршруты России"

16 сен. 20:38

Делегации Донецкой и Луганской народных республик впервые приняли участие во всероссийском проекте "Музейные маршруты России", проходящий в Ростовской области, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Включение учреждений культуры регионов Донбасса знаменует новый этап в развитии "Музейных маршрутов". Сотрудничество культурных институций России, ДНР и ЛНР позволит реализовать множество совместных инициатив, - подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра культуры Алла Манилова.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин представил на форуме доклад о новых проектах, посвященных истории Новороссии, который вызвал большой интерес у представителей ДНР и ЛНР.