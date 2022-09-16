В Дагестане показали серийный образец многоцелевого самолета

16 сен. 20:17

Дагестанское ОАО "Концерн КЭМЗ" продемонстрировало образец серийного многоцелевого четырехместного самолета, - сообщает пресс-служба главы республики.

На предприятии в сборке находятся еще три таких самолета, очень востребованных в сфере авиаперевозок, при обучении летчиков, в воздушном патрулировании, при проведении аэросъемки и в авиатуризме.

"На площадке КЭМЗа нам было удобно продемонстрировать те возможности, которые в Дагестане есть. Ну, а сам КЭМЗ является лидером среди предприятий, динамично развивающимся по разным направлениям", - поведал глава республики Сергей Меликов, передает "Интерфакс".

Потолок высоты полета лайнера составляет 4,2 тыс м, а дальность его полета - до 1,5 тыс км. На одном баке используемого в качестве топлива бензина АИ-95 он может пролететь без дозаправки с полной нагрузкой из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.