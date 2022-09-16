Схрон с оружием в шкуре нашли на свалке в Алматинской области

16 сен. 20:25

Правоохранители нашли тайник с оружием на свалке в Алматинской области, сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД Казахстана.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий вблизи города Конаева, в районе свалки строительных отходов, обнаружены и изъяты обернутые в шкуру четыре охотничьих гладкоствольных ружья и 22 патрона 12 калибра", - пояснил начальник ведомства Онал Бекиев.

Запущено досудебное расследование по ч.3 ст.287 Уголовного кодекса Казахстан (Незаконное хранение оружия и боеприпасов). Устанавливаются лица, причастные к преступлению, вещдоки направлены на судебно-баллистическую экспертизу.