Юниорский этап Гран-при по фигурному катанию отменен в Ереване

16 сен. 19:53

Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Ереване отменен, об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).

"Совет ISU с обеспокоенностью следит за недавними событиями на армяно-азербайджанской границе и протестами в Ереване. Совет ISU также отмечает, что некоторые из участников уже приняли решение не ехать на турнир", - говорится в сообщении.

В ISU отметили, что в такой ситуации возникает неопределенность относительно безопасности - главного приоритета, особенно для соревнований с участием несовершеннолетних.

Этап в Ереване может быть перенесен на более поздний срок, другой вариант - перераспределение заявок на оставшиеся юниорские Гран-при в этом сезоне.

Напомним, ереванский этап Гран-при среди юниоров в Ереване должен был пройти с 21 по 24 сентября.