Президент России: инцидент на армяно-азербайджанской границе не имеет отношения к Карабаху

16 сен. 19:33

Эскалация напряженности, возникшая в начале этой недели на границе Армении и Азербайджана, не имеет никакого отношения к Карабаху, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции на саммите ШОС в Самарканде.

"Последний инцидент пограничный не имеет вообще никакого отношения к Карабаху, это совсем в другом регионе границы между Арменией и Азербайджаном", - отметил глава государства.

Он выразил соболезнования в связи с жертвами эскалации, указал, что, "в том числе и прежде всего под влиянием России", напряженность "удалось локализовать".

"Надеюсь, так и будет дальше", - сказал российский лидер.