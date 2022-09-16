Зеленский все же выступит на ГА ООН дистанционно

16 сен. 19:30

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН все же разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на заседании дистанционно, но отклонила поправку, предоставляющую такое право и всем остальным желающим, - свидетельствуют итоги сегодняшнего голосования.

За решение, предоставляющее Зеленскому право дистанционного выступления, проголосовала 101 страна, против него выступили семь стран, воздержались 19. За предложенную Белоруссией и поддержанную Россией поправку, предоставляющую право выступать дистанционно не только Зеленскому, но и всем желающим главам делегаций, проголосовали 23 страны, против 67, воздержались 27. Поправка так и не была принята, - передает ТАСС.