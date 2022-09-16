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Зеленский все же выступит на ГА ООН дистанционно

Зеленский все же выступит на ГА ООН дистанционно

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН все же разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на заседании дистанционно, но отклонила поправку, предоставляющую такое право и всем остальным желающим, - свидетельствуют итоги сегодняшнего голосования.

За решение, предоставляющее Зеленскому право дистанционного выступления, проголосовала 101 страна, против него выступили семь стран, воздержались 19. За предложенную Белоруссией и поддержанную Россией поправку, предоставляющую право выступать дистанционно не только Зеленскому, но и всем желающим главам делегаций, проголосовали 23 страны, против 67, воздержались 27. Поправка так и не была принята, - передает ТАСС. 

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