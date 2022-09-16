На Ставрополье объявлена чрезвычайная пожароопасность

16 сен. 18:59

Экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности действует с сегодняшнего дня в Ставропольском крае, такое сообщение распространило Главное управление МЧС по региону.

"До конца суток 16 сентября и в течение суток 17 сентября в северо-восточных и центральных районах Ставропольского края ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", - сказано в нем.

В ведомстве отметили, что в Благодарненском и Арзгирском округах высока вероятность возникновения низовых пожаров (могут загореться кустарники и сухая трава) площадью до 7 га.