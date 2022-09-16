Путин: отношения с Азербайджаном развиваются весьма успешно

16 сен. 18:49

Президент РФ Владимир Путин сегодня на полях саммита ШОС в Самарканде провел встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Отношения Москвы и Баку развиваются успешно, - заявил президент РФ Владимир Путин, открывая двустороннюю встречу.

"Что касается двухсторонних отношений, то они развиваются, развиваются весьма успешно, надо это отметить, безусловно: растет и объем торговли, и объем инвестиций, сотрудничество идет по линии различных министерств, ведомств, [по линии] парламентов", - сказал российский лидер.

Ильхам Алиев в начале встречи отметил, что Азербайджан видит позитивную динамику в отношениях с Россией после подписания Декларации о союзническом взаимодействии.

"После подписания Декларации о союзническом взаимодействии были подписаны также важные документы по различным отраслям, и в целом мы видим, как Вы отметили, и в товарообороте, и в транспортной сфере растёт объем грузоперевозок. Также мы в полной мере сейчас намерены задействовать потенциал наших транзитных возможностей. Так что результаты налицо, и уверен, что этот год мы завершим с хорошими результатами по всем направлениям", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Встреча прошла на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Накануне переговоров с Алиевым Путин обсудил положение дел по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном, который в связи с происходящими событиями не поехал на саммит.

Как подчеркнул на встрече российский лидер, хорошо, что скоординированными усилиями удалось предотвратить эскалацию между Баку и Ереваном.

"Конечно, сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, мы с вами об этом говорили", - сказал Путин, отметив, что уже обсуждал ситуацию на армяно-азербайджанской границе с Алиевым в течение дня в ходе саммита ШОС в Самарканде. Также он проинформировал Алиева о том, что накануне ночью разговаривал с премьером Армении Николом Пашиняном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Владимиром Путиным выразил благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы.

"Боестолкновения продолжались менее восьми часов, и то, что они остановились, хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается, говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации", - сказал Алиев, с сожалением заметив, что пограничные конфликты случаются. "К сожалению, они были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон, но главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести ее в мирное русло", - сказал президент Азербайджана, добавив: "По той информации, которую сейчас получаю с мест, как я уже сказал, около двух суток ситуация стабильная, сейчас главное - не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений и двигаться в этом направлении".

Алиев заявил, что приветствует усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии.

"Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после второй карабахской войны, и мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной", - сказал президент Азербайджана.