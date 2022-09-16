Борис Титов покинул пост бизнес-омбудсмена

16 сен. 18:43

Полномочия Бориса Титова на посту уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей истекли, на третий срок он претендовать не сможет. Об этом рассказал он сам.

"Полномочия закончились. Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос - абсолютная прерогатива президента", - приводит его слова "Интерфакс".

В пресс-службе омбудсмена уточнили, что полномочия Титова закончились еще в июне, пока он координирует работу аппарата.

Напомним, по закону занимать пост бизнес-омбудсмена возможно всего два срока подряд.