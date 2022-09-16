РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Борис Титов покинул пост бизнес-омбудсмена

Борис Титов покинул пост бизнес-омбудсмена

Полномочия Бориса Титова на посту уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей истекли, на третий срок он претендовать не сможет. Об этом рассказал он сам.

"Полномочия закончились. Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос - абсолютная прерогатива президента", - приводит его слова "Интерфакс".

В пресс-службе омбудсмена уточнили, что полномочия Титова закончились еще в июне, пока он координирует работу аппарата.

Напомним, по закону занимать пост бизнес-омбудсмена возможно всего два срока подряд.

1030 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version