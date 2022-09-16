Российские евреи начинают праздновать 5783 год

Вечером 25 сентября евреи будут отмечать праздник Рош-а-Шана, который называют иудейским Новым годом. В преддверии наступления 5783 года Российский еврейский конгресс (РЕК) наградил волонтеров, "исправляющих мир". В Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе волонтерам вручили памятный знак "Тиккун Олам".

Исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая пояснила, что это знак признания волонтерам, членам Общественного совета РЕК, за искренний вклад в общее дело по "исправлению мира". "Тиккун Олам" в переводе с иврита - "исправление мира". Одна из иудейских заповедей, о ней прямо говорится в молитве "Алейну", которую все религиозные евреи произносят трижды в день: "Стремиться делать добрые дела и совершенствовать мир".

Прием стал самым первым в еврейской общине мероприятием, организованным в канун Рош а-Шана. В синагоге собрались деятели культуры и искусства, журналисты, научные и общественные деятели, в частности академик Александр Асмолов, актер Леонид Каневский, продюсер Александр Гафин, певица Маша Кац, музыкант Даниил Крамер, актер Борис Львович, телеведущий Владислав Флярковский, галерист Василий Церетели, режиссер Елена Якович.

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в интервью "Вестнику Кавказа" заявил: "Наш еврейский Новый год – это всегда повод для особых пожеланий, особой мечты. Хочется, чтобы наступающий год был спокойным, чтобы укреплялись экономические связи, туризм, культурные отношения между Россией и Израилем. Сейчас российско-израильские отношения развиваются хорошо. Бывают трудности, разногласия, но мы всегда умеем их преодолевать. Наши отношения идут по восходящей, потому что все время мы находим новые области сотрудничества".

Александр Бен Цви рассказал и о том, как сам празднует Рош-а-Шана: "Новый год семейный праздник, поэтому мы всегда собираемся всей семьей, готовим особенный праздничный ужин, особенные блюда, которые связаны больше всего с еврейской, ашкеназийской кухней: куриный бульон, разные паштеты… Есть несколько блюд, которые готовят в нашей семье, корни которой уходят на юг – на Украину, в Молдавию".

Режиссер Иосиф Райхельгауз через "Вестник Кавказа" поздравил с наступающим праздником всех евреев Кавказа: "Дорогие мои, те, кто живет в Азербайджане, те, кто живет в Армении, те, кто живет на Кавказе, поздравляю вас с нашим общим праздником! Это человеческий праздник. Это праздник, когда люди объединяются, встают рядом, желают друг другу, чтобы в новом году было лучше, чем в старом. Мы все надеемся на лучшее время, мы все надеемся более тесные связи друг с другом. Поздравляю вас! Очень надеюсь, что так и будет".