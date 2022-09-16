В Дагестанских Огнях заработал завод по производству стеклянных шаров

16 сен. 18:33

ООО "Каспий Гласс" сегодня ввело в эксплуатацию завод по производству стеклянных шаров. В церемонии открытия предприятия принял участие вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, - сообщается в телеграм-канале министерства промышленности и торговли республики.

Мощность предприятия - 2,4 тыс т продукции в год. Основным поставщиком сырья и оборудования выступает Россия - 70% (глинозем, кварцевый песок, флюарит и др.), а также Турция - 30% (борная кислота).

Продукция завода будет поставляться на Каспийский завод стекловолокна, Махачкалинский завод стекловолокна и в другие субъекты России.

Предприятие получило статус резидента ТОСЭР "Дагестанские Огни" и заем от Фонда развития промышленности республики.