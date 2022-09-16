Владикавказ принимает крупный международный литературный форум

16 сен. 18:09

Во Владикавказе открылся Международный литературный форум, посвященный творчеству писателя Гайто Газданова, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Уже в следующем году мы будем отмечать 120-летие со дня рождения нашего великого писателя - Гайто Газданова. И сегодня открываем череду мероприятий, посвященных знаменательной дате. Важно, что впервые газдановцы со всей страны собрались именно на родине предков великого Гайто. Осетия всегда рада разворачивать такие авторитетные культурные площадки", - сказал на открытии форума премьер республики Борис Джанаев, передает ТАСС.

В форуме "Гайто Газданов: грани творчества" участвуют известные отечественные и зарубежные литераторы - исследователи творчества Гайто Газданова, деятели культуры, искусства и науки из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, а также Германии и Сербии. Его основная цель - привлечь внимание к творчеству известного писателя.

Форум продлится до 18 сентября, он проходит в зале ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова при поддержке правительства Северной Осетии, Российского университета дружбы народов, Санкт-Петербургского осетинского общества "Алания" и общества друзей Гайто Газданова.