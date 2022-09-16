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Россия расширила санкции против Австралии

Россия расширила санкции против Австралии

Россия внесла в "черный список" 41 гражданина Австралии, такое сообщение распространил МИД РФ.

Мера принята в качестве ответной "на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии".

Въезд в Россию закрывается навсегда "для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня".

В МИД добавили, что работа над "черным списком" будет продолжена, учитывая стремление Австралии придерживаться антироссийского курса и вводить новые санкции.

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