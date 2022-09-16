Путин: Россия готова нарастить поставки в Турцию по всем направлениям

16 сен. 17:47

Россия готова нарастить поставки в Турцию по всем направлениям, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" саммита ШОС.

Российский лидер также заявил, что все вопросы по строительству атомной электростанции "Аккую" в Турции уже урегулированы, накануне были подписаны необходимые документы, заявил, что надеется, что ее первый блок будет запущен в будущем году.

Глава российского государства выразил надежду, что значительная часть украинского зерна все же попадет в беднейшие страны.

По его словам, российские операторы получили сигнал о том, что они могут вывозить свою продукцию через Турцию.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что в ближайшее время должна вступить в силу договоренность об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях.

"Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза. Без всяких сбоев по "Турецкому потоку" идут поставки в Европу", - отметил глава государства.