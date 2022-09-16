ТПП Дона будет работать с турецкими производителями саженцев

16 сен. 17:43

Торгово-промышленная палата (ТПП) Ростовской области в рамках бизнес-миссии, проходящей в Ростове-на-Дону, сегодня подписала соглашение о сотрудничестве с Союзом производителей саженцев Турции (FÜAB).

"Подписанное соглашение позволит наладить регулярное взаимодействие и станет правовой основой для совместного проведения круглых столов и конференций", - рассказал президент ТПП области Николай Присяжнюк, передает "Интерфакс".

Достигнутые договоренности позволят объединить усилия в части обмена визитами делегаций деловых кругов, информирования сторон по вопросам торговли, рыночной конъюнктуры, проведении деловых и выставочно-ярмарочных мероприятий.

Турецкие компании предлагают саженцы, превосходящие по урожайности и устойчивости к вредителям российские аналоги, - пояснил эксперт по ценообразованию ТПП региона Юрий Корнюш.