В Крыму вспыхнул пожар рядом с парком львов "Тайган"

16 сен. 17:28

Сегодня днем в непосредственной близости от крупнейшего в Европе парка львов "Тайган", расположенного в Белогорском районе Крыма, вспыхнул лесной пожар, сотрудники зверинца увели в большой вольер двух слоних, гулявших возле озера.

"Сильный ветер. Чувствуется запах гари", - рассказала пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина, передает "Интерфакс".

Пожар произошел менее чем в 1 км от территории парка, наблюдается сильное задымление в горах с сухой растительностью.

На месте происшествия работает группировка сил и средств, в ней почти 60 человек и 17 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по республике Крым.

"Угрозы "Тайгану" нет. Делаем все возможное, чтобы локализовать возгорание и затем ликвидировать его", - рассказал представитель спасателей.