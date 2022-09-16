СМИ: Эрдоган может попросить у Путина скидку на газ в 25%

16 сен. 17:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде обсудить возможность скидки на российский газ в 25%, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных турецких чиновников.

По их сведениям, Эрдоган также планирует поднять вопрос частичной оплаты за газ в лирах.

Помимо того, в материале утверждается, что турецкий президент стремится наладить более тесные финансовые связи с РФ, чтобы стабилизировать турецкую экономику.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия может нарастить поставки газа в Турцию, если страна будет наращивать его потребление.