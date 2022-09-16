Народная победа "Карабаха"

Накануне в Лиге Европы состоялись матчи 2-го тура группового этапа. Агдамский "Карабах" (Азербайджан) принимал на своем поле "Нант" (Франция).

Соперники подошли к очной встрече в разном настроении. "Карабах" в матче чемпионата Азербайджана со счетом 4:3 переиграл дома "Сабах" и возглавил турнирную таблицу, имея при этом игру в запасе. В свою очередь, "Нант" потерпел в чемпионате Франции гостевое поражение от "Лорьяна" (2:3) и в настоящее время находится всего в двух очках от зоны вылета.

Начало матча получилось за "Нантом". Гости явно сделали ставку на быстрый гол, которая тем не менее не сработала. Несмотря на то, что "Карабах" в стартовые минуты испытывал определенные сложности с выходом из обороны, хозяева не позволили сопернику создать множество моментов и сохранили ворота на замке. Первый по-настоящему опасный момент возник лишь на 14-й минуте. Нигерийский вингер "Нанта" Мойзес Симон получил мяч на углу штрафной и мощно пробил по воротам, однако голкипер хозяев Шахрудин Магомедалиев отразил удар. На 26-й минуте Мойзес Симон еще раз прорвался в штрафную с левого фланга и нанес удар низом - Магомедалиев снова был на высоте.

На 36-й минуте "Карабах" ответил. Получив проникающую передачу, ганский нападающий Овусу Квабена вошел в штрафную и попытался элегантно перебросить Альбана Ляфона, но вратарь французской команды парировал удар. На 43-й минуте после навеса с правого фланга со штрафного Гусейнов нанес сильный удар головой с отскоком от земли, но Ляфон и здесь продемонстрировал свое мастерство. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

На 51-й минуте французский полузащитник "Карабаха" Абделла Зубир обыграл нескольких соперников и отдал мяч на Овусу Квабена, который находился в районе одиннадцатиметровой отметки. Ганец направил мяч в правый нижний угол ворот, но вратарь "канареек" вытащил удар.

На 60-й минуте игрокам "Карабаха" удалось провести быструю атаку по центру, в результате которой Овусу Квабена вышел на ворота гостей и отправил мяч в сетку – 1:0. Через 3 минуты агдамская команда получила отличную возможность увеличить преимущество. Овусу Квабена вошел в штрафную с правого фланга и покатил мяч под удар Зубиру, который с близкого расстояния пробил в защитника. Мяч отскочил на набегающего Рамиля Шейдаева, но и этот удар взял на себя защитник гостей.

И все-таки натиск "Карабаха" привел ко второму голу в ворота "Нанта". На 65-й минуте Кади прорвался по центру и отдал скрытый пас на Зубира, который вошел в штрафную слева и в касание отправил мяч в дальний нижний угол. Хозяева продолжили атаковать и после второго гола. На 69-й минуте Шейдаев получил пас и вышел к воротам, но в борьбе с защитником не смог проткнуть мяч мимо голкипера.

А на 72-й минуте "скакуны" были в третий раз вознаграждены за свою активность. Черногорский полузащитник Марко Янкович нанес дальний удар низом из-за пределов штрафной, чем застал врасплох вратаря французской команды - 3:0. В концовке встречи "Нанта" предпринял несколько попыток размочить счет, но сделать этого "канарейкам" так и не удалось.

После матча главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов признался, что ему было непросто подготовить команду к матчу. "Хоть и победили, мне тяжело говорить. Понимали всю ответственность матча, и в первом тайме чувствовалось волнение. Рад, что выиграли именно сегодня, ведь народ ждал этого от нас. Не хочу много говорить о победе, поздравляю своих футболистов и желаю удачи сопернику", - сказал наставник.

В свою очередь, главный тренер "Нанта" Антуан Комбуаре отдал должное агдамской команде. "В первом тайме сыграли хорошо, но не смогли забить. Соперник воспользовался этим, и за это им "браво". Я и до матча говорил, что "Карабах" очень силен. У них больше еврокубкового опыта, чем у нас. Знали, что будет тяжело, но о поражении со счетом 0:3, конечно, не думали", - поведал специалист.

Он подчеркнул, что в этом матче сработал главный футбольный принцип – не забиваешь ты, забивают тебе. "Против нас хорошо применяли прессинг, и мы не выдержали. Не сумели хорошо сыграть в обороне", - констатировал Комбуаре.

Перед матчем "Карабаха" и "Нанта" многие специалисты и букмекеры отдавали предпочтение агдамской команде. На победу хозяев можно было поставить за 2,5. Победа гостей оценивалась коэффициентом 3,5, а ничейный исход – 2,9. На деле же "Карабах" одержал более чем убедительную победу. Разгромив "Нант", "скакуны" не только реабилитировались за поражение от "Фрайбурга" в матче 1-го тура группового этапа (1:2), но и вышли на второе место в квартете G, опережая теперь французскую команду по дополнительным показателям.

Тем не менее, несмотря на крупную победу, главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов решил не раскидываться хвалебными эпитетами в адрес команды, понимая, что вся борьба в группе еще впереди. "В такие дни опыт очень важен. Могли сегодня и проиграть. Было важно играть именно на своем поле", - цитирует его Azerisport.com.

Наставник также рассказал, что "Карабах" очень хочет занять в квартете минимум второе место. "Вы же видите, какие у нас серьезные и амбициозные соперники. С каждой игрой к нам все серьезнее будут относиться. Хотим пройти как можно дальше. Никого не опасаемся и будем идти вперед", - заметил Гурбанов.

Шансы занять второе место у "Карабаха" действительно есть. В преддверии группового этапа большинство экспертов склонялись к тому, что агдамская команда вряд ли преодолеет групповой этап. Сейчас же расклады несколько изменились. Провальное выступление "Олимпиакоса" и нестабильная игра "Нанта" в первых двух турах открывают для "скакунов" хорошие возможности для выхода в плей-офф. А вот удастся ли "Карабаху" ими воспользоваться, покажет время. Будем болеть за агдамцев.