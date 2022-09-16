Уровни рек Ставрополья будет отслеживать система гидроконтроля

16 сен. 16:42

В Ставропольском крае на большинстве опасных участков в устьях рек к концу 2023 года планируют создать сети автоматизированных гидрологических постов, информирует пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Уточняется, что это поможет обезопасить населенные пункты от затопления. "В прошлом году нам удалось расширить сеть гидропостов на шесть объектов на реках Кубань, Егорлык, Калаус, Суркуль, Мокрый Карамык и Мокрая Буйвола. А в 2023 году мы планируем установить комплексы в руслах Подкумка, Калауса, Джемухи и Карамыка. <> к концу следующего года будет полностью опоясано гидропостами большинство полноводных и опасных участков в акватории ставропольских рек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году на выполнение работ было выделено более 8 миллионов рублей, в будущем году, передает ТАСС.