Россия может запустить прямые рейсы в Абхазию

16 сен. 16:37

Появление регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией поможет экономическому росту республики и увеличит турпоток, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сказал во время рабочей встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания.

На встрече было отмечено, что логистика - один из ключевых вопросов в развитии туризма между двумя странами. Реконструкция автомобильного пункта пропуска "Адлер" должна завершиться в 2025 году. Пропускная способность пункта увеличится до 100 тыс человек и 20 тыс автомобилей в день.

"Второе – авиасообщение. Запланированы мероприятия по реконструкции сухумского аэропорта", - анонсировал вице-премьер.

Он добавил, что "регулярное авиасообщение будет способствовать экономическому росту и процветанию республики и привлечет большое количество бизнесменов и туристов не только из Краснодарского края и соседнего Сочи, но и со всей страны".

По словам Бжания, Абхазия заинтересована в присутствии российских инвесторов. "Большой потенциал представляет Абхазия в целом, в частности, Восточная Абхазия. Мы рассчитываем на то, что как только будет запущен аэропорт, в этих районах будет совершенно другая динамика жизни", - подчеркнул он.