Минобороны Азербайджана опровергло данные Генштаба Армении

16 сен. 16:17

Высказывания начальника Генштаба ВС Армении о том, что некоторые подразделения вооруженных сил Азербайджана попали в окружение, не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Уточняется, что в настоящее время ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку. "Стратегическая инициатива и стратегическое преимущество принадлежат Азербайджану. Вместо распространения дезинформации призываем армянскую сторону к упрочению достигнутого соглашения о прекращении огня", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.