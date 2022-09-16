Столтенберг примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке

16 сен. 15:59

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США с 19 по 23 сентября, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Столтенберг будет участвовать в открытии Генассамблеи ООН, запланированном на 20 сентября. Также, информирует пресс-служба НАТО, 22 сентября генсек примет участие в традиционном "трансатлантическом ужине", который организует госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кроме того, в рамках визита в США Столтенберг проведет переговоры с рядом мировых лидеров.