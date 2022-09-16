Врач рассказала, черный или зеленый чай полезнее пить перед сном

16 сен. 15:45

Какой чай лучше пить вечером, черный или зеленый, рассказала диетолог и эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова, пишет "Доктор Питер".

"Прежде всего стоит помнить, что практически в любом сорте чая содержится кофеин", - отметила она.

Считается, что концентрация кофеина выше в зеленом чае, по, по словам врача, количество кофеина в напитке зависит от множества различных факторов - региона сбора, способа заварки. Например, чем выше температура воды, тем больше кофеина будет в напитке. "Так что черный чай вполне способен дать более мощный заряд энергии, нежели зеленый. Содержание кофеина в обычной чашке такого напитка может быть до 80 г", - предупредила диетолог.

В вечернее время такая доза кофеина способна привести нервную систему в состояние перевозбуждения и спровоцировать бессонницу.

"В зеленом чае стимулирующий эффект кофеина несколько нивелируется за счет содержания L-теанина. Эта аминокислота обладает успокоительным эффектом и стимулирует выработку дофамина и серотонина - гормонов "радости". Теанин снижает уровень стресса, способствует расслаблению, а при регулярном употреблении помогает решить проблемы с засыпанием и улучшить качество сна", - рассказала Панова.

Также не стоит забывать, что зеленый чай разгоняет обменные процессы в организме и обладает мочегонным эффектом, отметила врач.

По ее словам, в вечерние часы лучше всего пить травяные чаи - ромашку, мяту, лаванду.

"Если говорить о каких-то общих правилах, то чай следует пить не позднее чем за 2-3 часа до сна. А при повышенной возбудимости или проблемах с засыпанием последнюю чашку чая лучше выпить в районе 18-19 часов вечера", - заключила диетолог.