На скачках в Дагестане разыграли 3 млн рублей

16 сен. 15:41

В Махачкале прошли скачки и чемпионат по конкуру, посвященные Дню единства народов Дагестана, сообщает пресс-служба минтуризма Дагестана.

"В конноспортивном комплексе "Зебра" состоялось 10 забегов на разные дистанции, общий призовой фонд которых составил 3 миллиона рублей. В них приняли участие не только дагестанцы, но и наездники из соседних республик", - говорится в релизе.

Уточняется, что среди участников были разыграны кубок главы региона Сергея Меликова, кубок муфтия республики, Минтуризма региона и предпринимателей. "В забеге на кубок Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан на дистанции 2 200 метров первым к финишу пришел Муслим Гасанов на лошади по кличке Синдбад Голд. Он награжден кубком, золотой медалью и денежным призом", - приводит данные ТАСС.