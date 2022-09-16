Поставки российского газа в Турцию могут увеличиться

16 сен. 15:19

Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа, сообщает в пятницу телеканал A Haber со ссылкой на источники.

"Ведутся переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа. В случае согласования цен, поставки начнутся", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что если Турция будет заинтересована в увеличении поставок газа, Россия это обеспечит.

В настоящее время объемы поставок энергоресурсов из России в Турцию составляют примерно 26 млрд кубометров газа в год.