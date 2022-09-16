Президент Ирана предложил создать штаб-квартиру секретариата ШОС по медицине

16 сен. 14:58

Исламская Республика Иран (ИРИ) в пятницу предложила создать у себя штаб-квартиру секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по медицине и здравоохранению, заявил президент ИРИ Эбрахим Раиси.

"Необходимо обратить внимание на здравоохранение и медицину, на место, которое должна занять дипломатия в сфере медицины, - сказал он, выступая на саммите ШОС.

"ИРИ предлагает принять у себя штаб-квартиру секретариата ШОС по сотрудничеству в области медицины и здравоохранения. Поэтому мы приглашаем все страны - члены ШОС провести первую конференцию по медицине и здравоохранению в декабре этого года в Иране", - цитирует Раиси ТАСС.

Также президент ИРИ обратил внимание на перспективы сотрудничества стран ШОС в других областях. "Самый большой потенциал для нас - создание мира и безопасности. В настоящее время наш старый континент возрождается и необходимо, чтобы он стал континентом мира и безопасности. ШОС является символом этой большой цивилизационной семьи", - обратил внимание он.