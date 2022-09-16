Сбербанк готов участвовать в пилотном проекте ЦБ по исламскому банкингу

16 сен. 14:47

Сбер предлагает включить банки в пилотный проект по исламскому банкингу в России.

"Сбербанк обладает всей необходимой инфраструктурой и экспертизой для участия в пилотном проекте, который будет проводиться с 2023 года на территории Чечни и Дагестана. Имея в арсенале богатый опыт структурирования и проведения сделок в сфере партнерского финансирования, мы готовы консультировать экспертное сообщество, предлагать механизмы совершенствования законодательства и вывода на рынок новых продуктов", - сказал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев на IV Российском исламском экономическом форуме в Каспийске.

В настоящее время банков в проекте нет, услуги исламского банкинга должны будут предоставлять некредитные финансовые организации специального вида - организации партнерского финансирования.

Сбербанк уже запустил ряд продуктов исламского банкинга: халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, расчетно-кассовое обслуживание. До конца года банк планирует открыть первый офис партнерского финансирования в Казани.