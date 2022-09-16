Прямой логистический канал свяжет порты Ульяновской области и Ирана

16 сен. 14:33

Прямой логистический канал между портами Ульяновской области и Ирана позволит напрямую доставлять товары из России в исламскую республику.

Организовать канал планируется при поддержке бизнеса и власти Ирана.

"Губернатор Алексей Русских поставил задачу проработать прямой логистический канал от портов Ульяновской области до портов Ирана. Прямой логистический канал от ульяновских портов до Ирана (по Волге к Каспийскому морю), до порта Энзали и таможенных, складских терминалов в Казвине, позволит предпринимателям осуществлять поставки без лишних посредников, использовать все преимущества свободных портов и специализированных таможенных терминалов для хранения продукции, производимой в регионах России", - сообщил ТАСС руководитель регионального центра "Мой бизнес" Руслан Гайнетдинов.

Он уточнил, что проект станет существенным дополнением транспортного коридора "Север - Юг". "В условиях затрудненных торговых отношений с недружественными странами канал становится одним из основных транспортных каналов и сокращает время доставки из бассейна Индийского океана сразу к берегам Волги", - отметил Гайнетдинов.

Делегация ульяновских предпринимателей в Иране посетила несколько предприятий, чтобы оценить возможность формирования обратной корабельной загрузки, что позволит существенно удешевить затраты на логистику.

По словам Гайнетдинова, в ближайшее время состоятся переговоры с судовладельцами, портами, причалами и логистами. "Безусловно, нам нужно как совместно с властями Ирана, так и провинций, руководством предприятий обеспечить обратную загрузку, в том числе транзитную, которая идет сегодня из бассейна Индийского океана через южные порты Ирана и уже железнодорожным транспортом переходит на Каспий. Необходимо в кратчайшие сроки все это собрать в единую систему логистического канала", - подчеркнул он.

По словам бизнесмена, власти Ирана высоко оценивают перспективность этого проекта и готовы содействовать в его реализации.