В прокат выходит "Экспресс", дебют "черкесского Гая Ричи"

16 сен. 14:19

В российский прокат 22 сентября выйдет фильм "Экспресс" режиссера Руслана Братова. Этим летом картина стала лауреатом Гран-при 30-го юбилейного фестиваля “Окно в Европу”, а также получила специальный приз жюри за операторскую работу и приз за актерский ансамбль.

Полнометражный дебют режиссера из Черкесска - криминальную комедию с авантюрным флером и колоритными персонажами, - многие сравнивают с картинами британца Гая Ричи. Сам Братов скорее видит в своей работе отсылки к лентам братьев Коэнов и иранского режиссера Аббаса Киаростами.

В центре сюжета простой парень Саша Сосланов (Соса). Он оформил у букмекера карту на ставку "экспресс", мечтая выиграть миллион. Однако после вечеринки "экспресс" потерян, а герой лишается девушки - она уехала в Москву, и места жительства - его выселили из общежития и отчисли из университета. Соса мечется по городу, у него есть три дня, чтобы найти заветную карту. Действие фильма происходит в Карачаево-Черкесии.

В фильме снялись Лев Зулькарнаев, Павел Ворожцов, Артур Хатагов, Ольга Смирнова, Михаил Хуранов, Сергей Гайтеров, Александр Сланов.