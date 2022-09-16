Путин провел переговоры с замгенсека ООН

16 сен. 14:03

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Беседа состоялась во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в Самарканде.

Путин обратился к секретариату ООН с просьбой повлиять на Еврокомиссию, чтобы та сняла дискриминационные ограничения на поставки российских удобрений в развивающиеся страны (в настоящее время санкции ЕС с российских удобрений сняты только в отношении поставок самим странам Евросоюза). Президент РФ добавил, что ранее обсуждал этот вопрос и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает ТАСС.