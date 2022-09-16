Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

16 сен. 13:44

Совет директоров Центробанка в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5%.

" Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Последний раз ЦБ корректировал ставку 22 июля.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и продолжают значительно ограничивают экономическую деятельность, констатировали в Центробанке.

По итогам года, прогнозирует регулятор, инфляция в России составит 11-13%.