Лидеры стран ШОС приняли Самаркандскую декларацию

16 сен. 13:33

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместную декларацию по итогам саммита в Самарканде. Также утвержден пакет документов о взаимодействии в разных отраслях.

В декларации сказано, что стороны намерены наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, вырабатывать общие подходов к единому перечню террористических и экстремистских организаций, а также выступают против милитаризации IT-сферы и призывают к реформе Всемирной торговой организации (ВТО).

Помимо этого, лидеры стран ШОС объявили 2023-й Годом туризма, договорились о создании рабочих групп по стартапам и инновациям, по борьбе с бедностью и традиционной медицине. Кроме того, утверждено положение о почетном звании "посол доброй воли ШОС", передает РИА Новости.

Напомним, саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. На сегодняшний день членами международной организации являются Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.