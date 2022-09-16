Преподаватели ислама из Ирана появятся в вузах России

16 сен. 13:34

Россия и Иран ведут работу над программами длительного обучения исламу, в российские вузы могут привлечь преподавателей из Ирана, рассказал глава Организации по культуре и исламским связям Ирана Мухаммад Мехди Иманипур, пишет РИА Новости.

"Мы сейчас прорабатываем вопрос с Санкт-Петербургским университетом о том, чтобы организовать преподавание на долгосрочной основе с нашими преподавателями. Подобные программы возможны и с другими вузами", - сообщил он. Южные регионы России уже подают заявки на преподавание ислама иранскими специалистами.

По словам Мухаммада Мехди Иманипура, Иран также готов предоставлять студентам гранты для обучения - иранца в российских университетах, россиянам - в иранских.

Он добавил, что в настоящее время специалисты из Ирана преподают в России краткосрочные курсы по исламу в Москве, Санкт-Петербурге и городах на юге России. Долгосрочная программа создана персидскому языку.