Шольц: Россия сейчас представляет "наибольшую угрозу для НАТО"

16 сен. 13:22

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о том, что в настоящее время Россия представляет наибольшую угрозу для НАТО.

"Ясность мотивов действий России, по крайней мере пока [Владимир] Путин является президентом, имеет еще одно последствие", - сказал Шольц. "Больше нет никаких сомнений относительно того, к чему мы должны готовиться. И Россия при президенте Путине, к этому мы готовимся в рамках НАТО, сейчас представляет наибольшую угрозу для нашего альянса", - считает канцлер. "НАТО остается гарантом нашей безопасности. Мы будем защищать каждый квадратный метр нашей территории", - сказал он, выступая на конференции, посвященной вопросам развития Бундесвера.

Далее канцлер отметил, что Германия готова взять на себя ведущую роль в деле обеспечения безопасности Европы.