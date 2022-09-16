Киргизия и Таджикистан прекратили огонь на границе

16 сен. 13:17

После переговоров представители Киргизии и Таджикистана договорились прекратить вооруженные столкновения на границе, информирует Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 мск)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что обстановка на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября, когда произошло несколько перестрелок.

Согласно последним данным, ранения получили 11 киргизских военнослужащих.